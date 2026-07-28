Barrio residencial 3 piEces en exclusivitE quartier florentine tel aviv

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Hermosas 3 habitaciones situadas en la calle Akishon, en el corazón de Florentine, una zona de auge reconocida por su ambiente único, cafés de moda, restaurantes, galerías de arte y su proximidad a Neve Tzedek y el centro de la ciudad.
Características de la propiedad:
- 54 m2 perfectamente optimizado
- Terraza solar de 10 m2
- 2a planta con ascensor
- 3 piezas
- Mamad (habitación segura)
Ideal para una residencia principal, inversión de pie a tierra o alquiler en una de las zonas más populares de Tel Aviv.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
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