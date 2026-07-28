Barrio residencial 3 piEces en exclusivitE quartier florentine tel aviv

Hermosas 3 habitaciones situadas en la calle Akishon, en el corazón de Florentine, una zona de auge reconocida por su ambiente único, cafés de moda, restaurantes, galerías de arte y su proximidad a Neve Tzedek y el centro de la ciudad. Características de la propiedad: - 54 m2 perfectamente optimizado - Terraza solar de 10 m2 - 2a planta con ascensor - 3 piezas - Mamad (habitación segura) Ideal para una residencia principal, inversión de pie a tierra o alquiler en una de las zonas más populares de Tel Aviv.