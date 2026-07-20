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Barrio residencial Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild

Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
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9
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ID: 38287
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 80

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Nuevo en venta exclusivamente 80 Shenkin Street (Yehuda Halevi Street corner) Cerca del tranvía En un edificio reciente de 2012 (proxito renovado) Apartamento 2 habitaciones 50 m2 de espacio habitable + balcón cuadrado de 14 m2 Mamad Chamber Funcional y luminoso Segundo piso Con ascensor Estacionamiento de sótano

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Tel-Aviv, Israel
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