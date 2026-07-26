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Barrio residencial Vieux nord basel 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38892
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahum Sokolov, 41

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el antiguo norte, cerca de Basilea y a pocos pasos del mar! Nuevo edificio 4a planta en 7 con ascensor 3 piezas 2 W.C. Mamad 4 exposiciones 1 plaza de aparcamiento Precio: 6.280.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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