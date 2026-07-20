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Barrio residencial 3 maisons separees construites

Jerusalén, Israel
de
$3,44M
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ID: 38327
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Ein Kerem, 74 Karma

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Nuevo en venta exclusivamente En uno de los barrios más buscados y hermosos de Jerusalén, se ofrece una propiedad de excepcional belleza en el auténtico y pastoral Ein Kerem. Superficie terrestre: 725 metros 3 casas separadas construidas, total 321 metros construidos Aparcamiento privado Precio de comercialización: 10.500.000 No te lo pierdas. No es cada día que una propiedad como esta llega al mercado.

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Jerusalén, Israel
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