  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Ra'anana, Israel
de
$3,69M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 35773
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Bar Ilan, 51

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermosa superficie de 126 m2 red. Apartamento en la 4a planta con mirpeset de 14 m2. Vista abierta. Edificio renovado. Aparcamiento. El centro de Raanana. Cerca de todas las comodidades.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Israel
de
$3,20M
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Herbert samuel 34 projet aura
Hadera, Israel
de
$799,000
Barrio residencial Bonne occasion
Jerusalén, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$4,39M
Está viendo
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra'anana, Israel
de
$3,69M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 3 pieces neuf avec ascenseur proche mer
Barrio residencial 3 pieces neuf avec ascenseur proche mer
Barrio residencial 3 pieces neuf avec ascenseur proche mer
Barrio residencial 3 pieces neuf avec ascenseur proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Nuevo edificio - Envío Junio 2024 Ascensor, vista parcial al mar Muy luminoso, a 3 minutos a pie de la playa Apartamento perfecto para la inversión, pie a tierra, Airbnb
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Barrio residencial Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Barrio residencial Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$8,05M
Exclusivo proyecto situado en una de las calles más populares de Tel Aviv, combinando encanto local y posición moderna. Dirigida por Gorel y diseñada por Lior Ben Dov Architects, con un alto nivel de demandas y acabados. Características clave: Arquitectura elegante y planes optimizados Amp…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$850,000
ático 5 piezas 127 m+ 60 m2 terraza 2 plazas de aparcamiento pequeño edificio Pie completo calle tranquila
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir