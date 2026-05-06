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Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
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$914,600
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ID: 35720
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Nisim Bachar, 1

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En el corazón del auténtico y buscado por el distrito de Nahlaot, este apartamento renovado de 54 m2 ofrece una rara calidad de vida a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda y del centro de la ciudad. Situado en la primera planta (20 pasos), consta de un luminoso salón con cocina abierta, una suite principal, un segundo dormitorio con balcón de 4m2 y dos baños con dos aseos, que ofrecen una comodidad moderna en un entorno histórico. Baño con luz gracias a sus exposiciones este y sudoeste, actualmente está habitada como 3 habitaciones pero se puede dividir fácilmente en dos unidades de alquiler que generan aproximadamente 8.500 por mes. Una oportunidad ideal para vivir en Jerusalén o hacer una inversión inteligente en uno de los barrios más solicitados.

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Jerusalén, Israel
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