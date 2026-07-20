  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 5 pieces neuf a un bon prix

Barrio residencial 5 pieces neuf a un bon prix

Tel-Aviv, Israel
de
$2,41M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38363
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Saruk, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta en Tel Aviv, cerca de Basilea y Kikar Hamedina y a pocos pasos de Campo en Arlozorov y tranvía. Nuevo edificio. 3a planta con ascensor. 5 habitaciones, 2 baños, 3 W.C. 120m2 + 12m2 de mirpeset. 1 plaza de aparcamiento. 1 sótano. Precio: 7.350.000 NSI

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 3 maisons separees construites
Jerusalén, Israel
de
$3,44M
Barrio residencial Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Ra'anana, Israel
de
$5,87M
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$721,600
Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial Beau 3 pieces quartier agamim
Ascalón, Israel
de
$513,320
Está viendo
Barrio residencial 5 pieces neuf a un bon prix
Tel-Aviv, Israel
de
$2,41M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Mostrar todo Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$1,97M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Mostrar todo Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux
Asdod, Israel
de
$738,000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir