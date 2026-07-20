  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces

Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces

Tel-Aviv, Israel
de
$2,28M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 38568
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Biltmore, 10

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Tel-Aviv, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
de
$869,200
Barrio residencial Special investisseurs
Ascalón, Israel
de
$390,320
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$980,720
Barrio residencial Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
Está viendo
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,28M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet complexe luxueux centre ville
Barrio residencial Projet complexe luxueux centre ville
Barrio residencial Projet complexe luxueux centre ville
Barrio residencial Projet complexe luxueux centre ville
Tel-Aviv, Israel
de
$3,92M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,33M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir