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Barrio residencial Rue calme bograshov

Tel-Aviv, Israel
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$1,28M
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ID: 38356
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

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Apartamento en venta en Tel Aviv, en una calle tranquila cerca de Bograshov y a pocos pasos del mar. Planta 2,5 con ascensor hasta el medio péndulo. 3 habitaciones, 74 m2. Renovado hace seis años. Miklat en el edificio. Vista abierta. Estacionamiento compartido. 3 exposiciones. Precio: 3,890,000

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Tel-Aviv, Israel
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