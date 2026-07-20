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Barrio residencial Le quartier le plus anime et central de la ville

Tel-Aviv, Israel
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$1,31M
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ID: 38354
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Moshe Hess, 1

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la zona más animada y central de la ciudad, cerca del futuro tranvía, Nahalat Binyamin, Rothschild, Shuk Hacarmel y a pocos pasos del mar. Edificio clasificado para renovar. 3a planta con ascensor. Tres habitaciones. 55m2 + 16m2 terrazas. Mamad, cortejo. Calma y brillante. 2 orientaciones: Sur, Este. Precio: 3.980,000

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Tel-Aviv, Israel
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