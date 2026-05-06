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Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35961
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Neve Tsedek, 24

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Alquiler - Nuevo edificio - Entrada Inicio enero Un hermoso y moderno apartamento en un nuevo edificio de alto nivel, disponible a principios de enero. Detalles de la propiedad: 2 habitaciones (1 dormitorio + salón) Balcón Nuevo edificio Luminoso apartamento con un arreglo bien pensado Precio: 9.500 Contacta con nosotros para un video o una visita. Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 1 mes + IVA Número de licencia : 31928721

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Tel-Aviv, Israel
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