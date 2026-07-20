  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Immeuble neuf vue degagee florentine

Barrio residencial Immeuble neuf vue degagee florentine

Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 38376
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Derekh Shalma, 40

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la parte occidental de Florentine Construcción nueva y de calidad Hermosa recepción Vista abierta Planta alta con ascensores 2 piezas 40m2 + 6m2 balcón Mamak (Mamad arriba) 1 estacionamiento Alquilado a 7.500h/mes hasta finales del año Precio: 3.250.000sh

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial NouveautE A hadera rEsidence new soho
Hadera, Israel
de
$8,14M
Barrio residencial Cottage situe au centre
Ascalón, Israel
de
$652,720
Barrio residencial Luxueux 3 pieces a louer au coeur de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,264
Barrio residencial Agreable bel appartement bien agence calme dans rue calme dans un bel immeuble endroit calme projet de qualite spacieux
Asdod, Israel
de
$770,800
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Está viendo
Barrio residencial Immeuble neuf vue degagee florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique duplex penthouse
Barrio residencial Magnifique duplex penthouse
Tel-Aviv, Israel
de
$3,21M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Mostrar todo Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Tel-Aviv, Israel
de
$951,200
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en un complejo con una hermosa piscina al aire libre y gimnasio en el norte de Yaffo, a pocos pasos del mar. 3a planta en 7 con ascensores. 2 habitaciones, 2 W.C. 50m2 + 20m2 terraza (Succah). 1 estacionamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Nuevo en venta exclusivamente Kosovsky Street 58 ¡Primera línea frente al Parque Yarkon! Hermoso apartamento de 4 habitaciones, luminoso y excepcionalmente rodeado de vegetación. Renovado con materiales de calidad por un arquitecto! 87 m2 de espacio habitable + 16 m2 de lujoso balcón 1a pla…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir