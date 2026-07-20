  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rishon LeZion
  4. Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion

Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
de
$1,80M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 38815
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

Localización en el mapa

Rishon LeZion, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$606,800
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
de
$6,53M
Barrio residencial Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalón, Israel
de
$606,800
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$2,51M
Barrio residencial Penthouse
Tel-Aviv, Israel
de
$5,38M
Está viendo
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,80M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Centre ville 4 pieces terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville 4 pieces terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville 4 pieces terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville 4 pieces terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville 4 pieces terrasse souccah
Mostrar todo Barrio residencial Centre ville 4 pieces terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville 4 pieces terrasse souccah
Netanya, Israel
de
$803,600
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vue mer Eternelle
Barrio residencial Vue mer Eternelle
Barrio residencial Vue mer Eternelle
Barrio residencial Vue mer Eternelle
Barrio residencial Vue mer Eternelle
Mostrar todo Barrio residencial Vue mer Eternelle
Barrio residencial Vue mer Eternelle
Ascalón, Israel
de
$531,360
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Barrio residencial Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Barrio residencial Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Barrio residencial Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Barrio residencial Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Barrio residencial Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Venta exclusiva, En una calle tranquila y buscada 13, calle Ester Hamalka En un edificio clasificado, típicamente televival Apartamento con jardín y techos muy altos de 3,8 m 3 amplias y confortables habitaciones con un gran jardín privado 88 m2 + unos 82 m2 jardín + balcón cubierto 3 direc…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir