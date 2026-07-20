Barrio residencial Magnifique duplex toit proche mer vieux nord

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Hermoso techo dúplex en venta en el antiguo norte de Tel-Aviv, cerca de Ben Gurion Boulevard, y a pocos pasos del mar!
Construcción reciente y bien mantenida en 2002
4+5a planta con ascensor
3 piezas
2 baños
60m2 + 40m2 terraza cubierta
Hermosa terraza con cocina al aire libre
techo de 35m2 en el tabo
Techos muy altos
Calma y brillante
Renovado de alto nivel
2 exposiciones : Sur, Oeste
Posibilidad de solicitar derechos de construcción de 17m2 espacio habitable en la terraza y conectar la terraza de la azotea de 35m2
Precio: 5,000,000 sh
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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