Barrio residencial Magnifique duplex toit proche mer vieux nord

Hermoso techo dúplex en venta en el antiguo norte de Tel-Aviv, cerca de Ben Gurion Boulevard, y a pocos pasos del mar! Construcción reciente y bien mantenida en 2002 4+5a planta con ascensor 3 piezas 2 baños 60m2 + 40m2 terraza cubierta Hermosa terraza con cocina al aire libre techo de 35m2 en el tabo Techos muy altos Calma y brillante Renovado de alto nivel 2 exposiciones : Sur, Oeste Posibilidad de solicitar derechos de construcción de 17m2 espacio habitable en la terraza y conectar la terraza de la azotea de 35m2 Precio: 5,000,000 sh