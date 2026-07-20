  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Magnifique duplex toit proche mer vieux nord

Barrio residencial Magnifique duplex toit proche mer vieux nord

Tel-Aviv, Israel
de
$1,64M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 38346
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff, 176

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermoso techo dúplex en venta en el antiguo norte de Tel-Aviv, cerca de Ben Gurion Boulevard, y a pocos pasos del mar! Construcción reciente y bien mantenida en 2002 4+5a planta con ascensor 3 piezas 2 baños 60m2 + 40m2 terraza cubierta Hermosa terraza con cocina al aire libre techo de 35m2 en el tabo Techos muy altos Calma y brillante Renovado de alto nivel 2 exposiciones : Sur, Oeste Posibilidad de solicitar derechos de construcción de 17m2 espacio habitable en la terraza y conectar la terraza de la azotea de 35m2 Precio: 5,000,000 sh

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Vieux nord rez de chaussee avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$902,000
Barrio residencial Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial OpportunitE premium rue reines tel aviv A deux pas de kikar dizengof
Tel-Aviv, Israel
de
$6,53M
Barrio residencial Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$780,640
Está viendo
Barrio residencial Magnifique duplex toit proche mer vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$1,64M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Proche mer gordon
Barrio residencial Proche mer gordon
Barrio residencial Proche mer gordon
Barrio residencial Proche mer gordon
Barrio residencial Proche mer gordon
Mostrar todo Barrio residencial Proche mer gordon
Barrio residencial Proche mer gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, a pocos pasos del mar y Gordon! Planta 2,5 con ascensor, 4 habitaciones, 2 baños, 103m2 + balcón. Renovado de alto standing, vendido amueblado. 3 exposiciones: Sur, Este, Oeste. Precio: 6.500.000sh
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Barrio residencial Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$2,51M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra'anana, Israel
de
$1,07M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir