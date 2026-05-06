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Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$2,80M
;
12
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ID: 35623
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Lewi Lipski, 42

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Apartamento totalmente renovado de 4 habitaciones 84m2 – Ramot Alef, Jerusalén Segundo piso, sin ascensor. 4 habitaciones de 84m2 en el segundo piso Salón, comedor 3 dormitorios, 1 baño, 2 aseos Aire acondicionado, gas calentador de agua, pólvora de polvo Puerta blindada, parrillas, persianas de rodillo Exposición: Este-Oeste. Posibilidad de hacer un succah en el patio, y un ascensor en el edificio. Precio: 2.800 000 sh Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% excluido IVA

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Jerusalén, Israel
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