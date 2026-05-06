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Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible

Ra'anana, Israel
de
$3,40M
6/5/26
$3,40M
5/5/26
$3,38M
;
6
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ID: 35775
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

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Bonita casa de 7 habitaciones con amplio sótano. Un amplio jardín. Ideal para una familia, las habitaciones son amplias, agradables y luminosas. Cerca de escuelas y servicios.

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Ra'anana, Israel
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