Barrio residencial Tour midtown 3 pieces

Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la hermosa Torre Midtown! La torre está situada en el centro de Tel Aviv, cerca de los jardines de Sarona, Azrieli, el centro de la ciudad y fácilmente accesible en transporte público, con entrada y salida de la ciudad. El edificio ofrece servicios integrales, incluyendo un lujoso vestíbulo con guardia 24/7, gimnasio y piscina al aire libre y más! El apartamento es luminoso y cómodo y ofrece una agradable experiencia de vida. Planta: 26 con 6 ascensores 3 piezas 68 m2 + 10 m2 de terraza 1 plaza de aparcamiento Precio: 3,490,000 sh Alquiler a 8.500 sh/mes