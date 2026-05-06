  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux

Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux

Tel-Aviv, Israel
de
$3,37M
6/5/26
$3,37M
5/5/26
$3,35M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 35754
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Bonito apartamento situado en el piso 15. Vistas impresionantes de todo Tel Aviv y el mar. Decorador de interiores. Piscina, gimnasio y terraza en la 48a planta. El apartamento tiene 2 dormitorios más la mamá transformada en un vestidor. Sala de estar, comedor y cocina en tonos suaves y agradables. Terraza de 22 m2 con cocina exterior. Estacionamiento y bodega.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
de
$901,000
Barrio residencial Appartements meubles avec vue mer et jardins bahai deja loues investissement ou residence principale
Haifa, Israel
de
$406,300
Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$2,210
Barrio residencial Appartement dexception a vendre a ashdod quartier youd bet
Asdod, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$782,000
Está viendo
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,37M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,89M
Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Mostrar todo Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$2,14M
NEVE TZEDEK – FACE SEA Apartamento 2 habitaciones – Construcción reciente de pie Ubicación: Corazón de Neve Tzedek, uno de los distritos más prestigiosos de Tel-Aviv Frente al mar y al Tayelet Cerca: cafeterías, tiendas, Suzanne Dellal, restaurantes, galerías, transporte Descripción de la …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Netanya, Israel
de
$2,28M
Venta – Ático dúplex 5 habitaciones con terraza panorámica y piscina Magnífico ático dúplex situado en los pisos 11 y 12, ofreciendo vistas sin obstáculos y un espacio de vida moderno y luminoso. El apartamento consta de 119 m2 en la 11a planta con terraza de 12 m2, así como un dormitorio p…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir