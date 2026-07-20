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Barrio residencial Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38379
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahmani, 31

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Excepcional jardín en venta en Tel-Aviv, Lev Hair, cerca del Boulevard Rothschild. Edificio reciente. Rez-de-garden criado en relación a la calle, con total privacidad. Apartamento completamente renovado en 2014. 3,5 habitaciones, 2 baños. 95m2 + 135m2 jardín. Magnífico jardín con 2 pérgolas y lleno de árboles y vegetación. 5 plazas de aparcamiento subterráneo. 1 sótano. MAMAD. 3 exposiciones: Norte, Sur, Este. Tranquilo y luminoso. Precio: 9,800,000sh

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