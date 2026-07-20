Barrio residencial Superbe rez de jardin 5 pieces a raanana

✨ Alquiler exclusiva – Superb planta baja 5 habitaciones en Ra'anana ✨Completamente renovado, esta magnífica planta de 180 m2 ofrece hermosos volúmenes y una agradable apertura a un jardín privado de 200 m2. Situado cerca de Sportek, las tiendas de Hanissim Street y el centro comercial Neve Zemer, goza de una ubicación ideal para una vida familiar cómoda. ✔️ 180 m2 de espacio habitable ✔️ Jardín privado de 200 m2 ✔️ Completamente renovado ✔️ Hermosos espacios de vida bañados en luz ✔️ Medio ambiente residencial buscado ✔️ Cerca de Sportek, tiendas y todas las comodidades ✔️ Sala de deportes en el edificio Una propiedad rara en alquiler, que ofrece un equilibrio perfecto entre volúmenes interiores, amplio jardín y ubicación privilegiada.