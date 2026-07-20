Barrio residencial Superbe rez de jardin 5 pieces a raanana

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✨ Alquiler exclusiva – Superb planta baja 5 habitaciones en Ra'anana ✨Completamente renovado, esta magnífica planta de 180 m2 ofrece hermosos volúmenes y una agradable apertura a un jardín privado de 200 m2.
Situado cerca de Sportek, las tiendas de Hanissim Street y el centro comercial Neve Zemer, goza de una ubicación ideal para una vida familiar cómoda.
✔️ 180 m2 de espacio habitable
✔️ Jardín privado de 200 m2
✔️ Completamente renovado
✔️ Hermosos espacios de vida bañados en luz
✔️ Medio ambiente residencial buscado
✔️ Cerca de Sportek, tiendas y todas las comodidades
✔️ Sala de deportes en el edificio
Una propiedad rara en alquiler, que ofrece un equilibrio perfecto entre volúmenes interiores, amplio jardín y ubicación privilegiada.
Localización en el mapa
Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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Plazo del préstamo, años
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