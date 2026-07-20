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Barrio residencial Superbe rez de jardin 5 pieces a raanana

Ra'anana, Israel
de
$4,920
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ID: 38304
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Avraham Shlonski, 3

Sobre el complejo

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✨ Alquiler exclusiva – Superb planta baja 5 habitaciones en Ra'anana ✨Completamente renovado, esta magnífica planta de 180 m2 ofrece hermosos volúmenes y una agradable apertura a un jardín privado de 200 m2. Situado cerca de Sportek, las tiendas de Hanissim Street y el centro comercial Neve Zemer, goza de una ubicación ideal para una vida familiar cómoda. ✔️ 180 m2 de espacio habitable ✔️ Jardín privado de 200 m2 ✔️ Completamente renovado ✔️ Hermosos espacios de vida bañados en luz ✔️ Medio ambiente residencial buscado ✔️ Cerca de Sportek, tiendas y todas las comodidades ✔️ Sala de deportes en el edificio Una propiedad rara en alquiler, que ofrece un equilibrio perfecto entre volúmenes interiores, amplio jardín y ubicación privilegiada.

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Ra'anana, Israel
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