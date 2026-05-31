  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement a louer a mamilla

Barrio residencial Appartement a louer a mamilla

Jerusalén, Israel
de
$14,200
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37624
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mamilla

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Villa 180 metros + 150 metros de espacio exterior 3 dormitorios 3 baños Aparcamiento Amueblado Aparcamiento en Waldorf 11000

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Beau 3 pieces quartier agamim
Ascalón, Israel
de
$555,575
Barrio residencial Projet neuf hadera
Hadera, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$2,99M
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,99M
Barrio residencial Cottage a vendre a jerusalem emek refaim
Jerusalén, Israel
de
$22,00M
Está viendo
Barrio residencial Appartement a louer a mamilla
Jerusalén, Israel
de
$14,200
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
de
$6,50M
Venta en 29 rue Bari, una prestigiosa y buscada dirección. Cerca de la tranvía. En el prestigioso programa inmobiliario TAMA 38 del desarrollador Boulevard, actualmente en fase de construcción (pago de costes y obtención del permiso de construcción inminente)! Apartamento de 4 habitaciones (…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Excepcional apartamento en una calle tranquila y verde, a 70 metros del bulevar Rothschild. Producto raro
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$1,24M
Marina d'Ashkelon - Un 5 pièces grand standing avec belle vue mer
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir