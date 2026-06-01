  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard

Barrio residencial A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard

Tel-Aviv, Israel
de
$1
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37444
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 155

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En venta, a pocos minutos a pie del mar y cerca del Hotel Hilton, en el antiguo norte de Tel-Aviv: magnífico dúplex de 4 habitaciones, con una superficie de 118 m2 con un mirpeset de 20 m2. Apartamento de lujo, completamente nuevo, con estacionamiento estándar. Totalmente amueblado, incluyendo todos los muebles y electrodomésticos Miele, y mucho más. Precio bajo petición. Para más detalles en privado, Aya

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$5,70M
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,58M
Barrio residencial The projet neuf au centre ville de hadera
Hadera, Israel
de
$2,59M
Barrio residencial 3 pieces bien situe
Jerusalén, Israel
de
$1,669
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$6,50M
Está viendo
Barrio residencial A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
de
$1
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Barrio residencial Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Barrio residencial Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Barrio residencial Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Barrio residencial Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Barrio residencial Superbe 100 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$5,35M
Venta exclusiva En la prestigiosa calle Halperin Cerca del mar, en una calle tranquila y agradable entre Ben Yehuda y el mar. En un edificio bien mantenido de sólo 6 apartamentos. En la primera planta, orientada al sur Apartamento de 103 m2 Para ser renovado con posibilidad de transformarse…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 4 pieces rue gordon a deux pas de dizengoff et de la mer
Barrio residencial Magnifique 4 pieces rue gordon a deux pas de dizengoff et de la mer
Barrio residencial Magnifique 4 pieces rue gordon a deux pas de dizengoff et de la mer
Barrio residencial Magnifique 4 pieces rue gordon a deux pas de dizengoff et de la mer
Barrio residencial Magnifique 4 pieces rue gordon a deux pas de dizengoff et de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 4 pieces rue gordon a deux pas de dizengoff et de la mer
Barrio residencial Magnifique 4 pieces rue gordon a deux pas de dizengoff et de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$4,20M
Venta En el Viejo Norte Gordon 45 En un edificio clasificado por carácter Apartamento de 4 habitaciones Posibilidad de transformarla fácilmente en 3 piezas Aproximadamente 70 m2 + bonita terraza soleada de 11 m2 Situado en la segunda planta Muy luminoso y tranquilo Techos altos Renovado co…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Ascalón, Israel
de
$1,69M
En Venta – Magnífico Apartamento 5 Habitaciones en Torre Dimri, Ashdod Situado en la prestigiosa residencia de la Torre Dimri, en el corazón del popular distrito de la ciudad en Ashdod, este magnífico apartamento de 5 habitaciones ofrece una calidad de vida excepcional, frente al mar. Con …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir