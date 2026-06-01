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Barrio residencial Opportunite prix casse cause vente urgente potentiel panorama de reve

Jerusalén, Israel
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ID: 37380
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avner Hay Shaki

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