  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove

Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove

Jerusalén, Israel
de
$3,50M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 37419
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shacharai, 14

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermosas 3 habitaciones totalmente reformadas, primera planta, ascensor, terraza, vista abierta, sótano, 2 plazas de aparcamiento. Además, 200m2 del techo del edificio pertenecen al apartamento.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$4,38M
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ascalón, Israel
de
$976,250
Barrio residencial Rez de jardin quartier lotan
Ascalón, Israel
de
$514,750
Barrio residencial Holyland beit vagan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,63M
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Tel-Aviv, Israel
de
$1,08M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$3,50M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Encantador apartamento con terraza en Shenkin distrito, Tel-Aviv Una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv, justo enfrente del parque Shenkin, en una de las zonas más animadas, buscadas y agradables de la ciudad. Características del apartamento : • Cómoda y luminosa planta baja •…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Venta en una zona tranquila y bucólico de Arnona, un apartamento de 4 habitaciones, 90m2, en la primera planta, en un pequeño condominio, con mirpeset, bodega y estacionamiento. Cerca del transporte público y del distrito comercial Talpiot. Precio: 3650000 Shekels
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement dexception
Barrio residencial Appartement dexception
Barrio residencial Appartement dexception
Barrio residencial Appartement dexception
Barrio residencial Appartement dexception
Mostrar todo Barrio residencial Appartement dexception
Barrio residencial Appartement dexception
Jerusalén, Israel
de
$1,47M
Apartamento excepcional en Mekor Haim, cerca de Baka y Emek Refaim Situado a los pies del parque Hamesila, en un nuevo y lujoso edificio boutique (con elegante vestíbulo, ascensor Shabat y aparcamiento subterráneo). Apartamento de 4 habitaciones de 93m2 más balcón de 9m2 donde cada detalle …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir