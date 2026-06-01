  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee

Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee

Ascalón, Israel
de
$1,28M
1/6/26
$1,28M
31/5/26
$1,28M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 37017
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el distrito de la ciudad, en un edificio de lujo con jacuzzi y sauna. Terraza con jardín decorado por arquitecto interior, 5 habitaciones, vistas al mar, piscina privada. Excepcional.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$4,984
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,56M
Barrio residencial Opportunite a ne pas rater achetez un t3 recevez un t4
Jerusalén, Israel
de
$2,15M
Barrio residencial Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Tel-Aviv, Israel
de
$6,92M
Barrio residencial Maison avec piscine centre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$28,000
Está viendo
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalón, Israel
de
$1,28M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Tel-Aviv, Israel
Precio en demanda
Moderno edificio cerca del parque Hayarkon 108m2 + 10m2 balcón 5 habitaciones totalmente amuebladas de alta gama Ascensor / aparcamiento / mamada
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Mostrar todo Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Eilat, Israel
de
$1,30M
En el distrito de Ganei Bet de Eilat, en la prestigiosa residencia Aquarelle, en el borde del desierto y el Mar Rojo, edificio boutique con ático en venta frente al valle. Este edificio consta de 2 niveles: - Un ático en la primera planta con entrada privada: 140 m2 espacio habitable, 4 dor…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Mostrar todo Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Netanya, Israel
de
$17,50M
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mardochee Khayat le invitamos a descubrir nuestro excepcional proyecto residencial, situado en el corazón del popular distrito de Nat 600 en Netanya. Disfrute de una ubicación privilegiada, a pocos pasos de las playas gracias al nuevo ascensor de la playa de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir