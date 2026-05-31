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Barrio residencial Emplacement calme et pastoral

Jerusalén, Israel
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$1,13M
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ID: 37761
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Borochov, 35

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Apartamento de 4 habitaciones en Kiryat Yovel, cerca del distrito de Beit Vagan. Con potencial de proyecto de renovación urbana (Pinouy-Binouy) - 60% de los copropietarios ya han firmado. ¡Una oportunidad real para aprovechar!

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