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Barrio residencial Projet netanya centre ville

Netanya, Israel
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$3,28M
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ID: 37216
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kaplansky, 7

Sobre el complejo

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Sun Garden Proyecto Netanya Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de netanya más precisamente en la calle Bellinsson cerca del kikar a menos de 15 minutos a pie y cerca del techo Características del proyecto Proyecto Sun Garden construido sobre varios dunam Los prestigiosos edificios residenciales estarán rodeados de jardines y parques privados en la residencia Sun Garden cumple con todos los estándares ambientales y económicos Un hermoso vestíbulo de una hermosa altura de Esto será decorado y realizado por un 2 lujosas u ascensores rápido y moderno incluyendo un shabbatisue El proyecto está acompañado por una Garantía Características del apartamento Apartamento de 4,5 habitaciones con superficie 124m2 más una terraza de 16m2 Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de 130 m2 más una terraza de 24m2 Servicio interior muy lujoso Azulejos de granito de porcelana 80/80 o 100/100 Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado centralizado última generación. Puertas interiores de alta calidad Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol Azulejos de baño hasta el techo Inodoros colgantes Home cinema preparation Tiendas eléctricas en toda la casa Válvula mezcladora de calidad Apartamento vendido con plaza de aparcamiento March/April 2030 issue

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