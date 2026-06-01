  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Nouvelle baisse de prix

Barrio residencial Nouvelle baisse de prix

Jerusalén, Israel
de
$4,59M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37355
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Nof Harim, 18

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el distrito de Beit Hakerem (Yeffe Nof), vivienda excepcional sólo 6 apartamentos, grandes 6.5 habitaciones individuales arriba, 4 exposiciones, con un gran salón-comedor-balcón; ascensor directamente sirviendo la habitación principal, suite principal, accesibilidad completa, mamá y estacionamiento. Encantador apartamento para visitar absolutamente!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Asdod, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
de
$4,45M
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Ra'anana, Israel
de
$5,39M
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$3,55M
Está viendo
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$4,59M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Central 2 terrasses proche commerces
Barrio residencial Central 2 terrasses proche commerces
Barrio residencial Central 2 terrasses proche commerces
Barrio residencial Central 2 terrasses proche commerces
Barrio residencial Central 2 terrasses proche commerces
Barrio residencial Central 2 terrasses proche commerces
Ra'anana, Israel
de
$4,87M
Situado en un entorno residencial buscado en Raanana, este dúplex de 5 habitaciones ofrece un raro equilibrio entre los volúmenes interiores y los espacios exteriores. Un bien pensado para una vida familiar real, con una organización en dos niveles fluido y funcional. ✔️ 5 piezas ✔️ 2 terr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Mostrar todo Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$3,38M
En la popular zona de Katamon Hayeshana, a los pies del Parque de San Simon y cerca de la calle Hizkijahu Hamelekh. En un nuevo edificio de tiendas Halafta Street rodeado de vegetación, sólo 6 plantas con un refinado vestíbulo y ascensor Shabat. Planta baja dúplex con espacios generosos, 179…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$3,17M
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Khayat se complace en presentarle un proyecto exclusivo situado en el centro de la ciudad de Netanya, en la tranquila y buscada calle Zangville. Esta zona se beneficia de todas las ventajas del centro d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir