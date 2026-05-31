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Barrio residencial Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer

Bat Yam, Israel
de
$2,45M
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ID: 37495
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Masarik

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Apartamento 4 habitaciones en 2a línea de mar en Bat Yam Situado cerca de la Avenida Ha Superficie de 95 m2 salón + balcón de 12 m2. Mamad (habitación segura) extra grande Master suite con ducha y WC Gran baño con bañera (ideal para niños) Amplia y muy luminosa sala de estar en la fachada Exposición completa del Oriente Vendido con 1 plaza de aparcamiento Entrada inmediata

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Bat Yam, Israel
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