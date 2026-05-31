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Barrio residencial Special investisseur

Ascalón, Israel
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$426,000
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ID: 37480
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

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3,5 habitaciones barrio Atikot

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Ascalón, Israel
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