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Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Asdod, Israel
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$1,51M
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ID: 37729
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Egoz

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¡La perla rara! Apartamento 5 habitaciones en venta en Marina con impresionantes vistas del Mar de Ashdod en la séptima planta. Un estacionamiento y una bodega de 8 m2 completan esta propiedad con un valor seguro. A 2 pasos de la playa, la sinagoga está cerca de cafés y restaurantes, así como de un supermercado. Residencia de lujo con gimnasio, hammam, sauna... 2 ascensores incluyendo uno de shabat. Un apartamento muy agradable para vivir con vistas panorámicas al mar

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Asdod, Israel
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