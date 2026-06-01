  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv

Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$3,00M
;
3
Dejar una solicitud
ID: 37573
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón de la Ciudad Blanca, en una calle tranquila cerca de Ben Gurion Boulevard, nace un nuevo proyecto boutique de 5 pisos con un número limitado de residencias, a la arquitectura contemporánea, inspirando el carácter del histórico Tel Aviv. Proyecto de destrucción/reconstrucción con normas estrictas De 3 a 5 habitaciones (incluyendo un ático con piscina privada), a través de un dúplex con un jardín abierto en un patio arbolado, cada detalle ha sido cuidadosamente pensado, creando un ambiente de vida que combina el espíritu urbano y la calidad de vida refinada. Cada apartamento se vende con estacionamiento (2 plazas de aparcamiento para el ático).

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$4,38M
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$9,20M
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$12,425
Barrio residencial 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,24M
Está viendo
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,00M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 piEces rEnovE aprEs tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 piEces rEnovE aprEs tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 piEces rEnovE aprEs tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 piEces rEnovE aprEs tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 piEces rEnovE aprEs tama shlomo hamelekh tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 piEces rEnovE aprEs tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 piEces rEnovE aprEs tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,77M
Superb 3 habitaciones – unos 70 m2 bien optimizadas Mamad + mirpeset 8 m2 (calma, vegetación) 1er piso brillante en 5 - edificio de la tienda íntima Renovación arquitectónica – acabados de alta gama Cocina Semel – aire acondicionado VRF – carpintería personalizada Proyecto TAMA 38: ascenso…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$3,05M
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Khayat se complace en presentar un proyecto exclusivo situado en el centro de la ciudad de Netanya, en la muy tranquila y buscada Rue Zangville. Esta zona se beneficia de todas las ventajas del centro d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$4,20M
Momento netanya project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir