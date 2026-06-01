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Barrio residencial Opportunite a ne pas rater achetez un t3 recevez un t4

Jerusalén, Israel
de
$2,15M
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6
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ID: 37004
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avraham Stern, 11

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Apartamento en un proyecto de renovación urbana muy avanzado, firmado y aprobado por el Ayuntamiento de Jerusalén. Caso a ser incautado para cualquier tipo de comprador. Alquilado actualmente, rendimiento de alquiler inmediato. Para más información, póngase en contacto con nosotros lo antes posible!

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Jerusalén, Israel
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