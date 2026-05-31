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Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim

Jerusalén, Israel
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$2,911
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ID: 37785
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avital, 15

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¡Nuevo en el mercado! En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Magnífico apartamento de 3 habitaciones de 85 m2, con 8 m2 de mirpeset. Una verdadera joya: • Cocina separada y de alta gama • Mamad • Suite principal con baño privado • Baño adicional • Calefacción terrestre • Aire acondicionado VRF individual en cada habitación • Smart Home System • Aparcamiento subterráneo privado • Cave Entrada inmediata.

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