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Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Ra'anana, Israel
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ID: 37119
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Bar Ilan, 51

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Hermosa superficie de 126 m2 red. Apartamento en la 4a planta con terraza de 14 m2. Vista abierta. Edificio renovado. Aparcamiento. El centro de Raanana. Cerca de todas las comodidades. Inmediatamente. Venta rápida.

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Ra'anana, Israel
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