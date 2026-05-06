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Barrio residencial Affaire en or

Jerusalén, Israel
de
$750,360
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3
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ID: 36096
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avraham Stern, 11

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Apartamento muy bien situado en Stern, frente al makolet. Buena condición. Pinouy binouy avanzado ( potencial de ganancia de caza). Muy rápidamente encomiable.

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Jerusalén, Israel
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