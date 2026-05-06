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Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Bat Yam, Israel
de
$747,660
6/5/26
$747,660
5/5/26
$743,262
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ID: 35840
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

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Venta exclusiva – Apartamento reciente, Bat Yam Una rara oportunidad para vivir en paz en el corazón de Bat Yam, en una calle tranquila y agradable, cerca de todas las comodidades. Características de la propiedad: • Superficie de vivienda : 83 m2 • Balcón: 5 m2 • Cuarto asegurado (Mamad) con vestidor • Amplia suite principal con vestidor y baño privado • Cocina moderna • Apartamento reciente en un edificio de calidad Ubicación ideal – cerca: • Cerca de la avenida Ha'Atsmaout y su paseo verde • A pocos minutos de la playa • Cerca del tranvía • Acceso rápido al transporte público Supermercados • Escuelas • Cafés, tiendas y otros servicios

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Bat Yam, Israel
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