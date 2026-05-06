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Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35912
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yehuda HaMaccabi, 4 Zorik

Sobre el complejo

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Moderno edificio cerca del parque Hayarkon 108m2 + 10m2 balcón 5 habitaciones totalmente amuebladas de alta gama Ascensor / aparcamiento / mamada

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Tel-Aviv, Israel
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