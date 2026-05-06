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Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$2,21M
6/5/26
$2,21M
5/5/26
$2,20M
;
8
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ID: 35626
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

Sobre el complejo

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Ático 5 habitaciones 167m2 con 44m2 terraza, 17 Bayit Vegan Jerusalem Exclusivamente, hermoso ático situado en la planta 17 de un nuevo edificio con 3 ascensores, 2 de los cuales son espaciosos y luminosos, ofrece una magnífica vista. Situado en el borde de Bet Vegan/Kiryat Yovel. Ubicación ideal en términos de comodidades y conectividad! Con muchos restaurantes, tiendas, ofrece una vida urbana animada. Además, la proximidad del tranvía al tren Tel Aviv y la estación central de autobuses para todas las ciudades israelíes es una ventaja significativa para su viaje. Es un lugar excepcional para una vida práctica y dinámica. Ideal para aquellos que buscan una vida religiosa activa cerca de sinagogas y escuelas. Construido en una sola planta, este apartamento de 5 habitaciones con salón y comedor de 167m2 y 44m2 de terraza abierta desde todos los lados en una espléndida vista, incluye 4 dormitorios incluyendo un padre, con 2 plazas de aparcamiento y una bodega. También está acondicionado aire, con calefacción por suelo radiante, intercomunicación de vídeo, basura vacía en el aterrizaje, ruido de malla, persianas eléctricas, pero también manual para el Shabat, asegurado por una puerta blindada y un sistema de detector de incendios... Precio: 6.500.000 (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que está 2% excluyendo impuestos)

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Jerusalén, Israel
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