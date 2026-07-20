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Barrio residencial Park hayarkon 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38319
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ussishkin, 58

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Apartamento en venta en el antiguo norte de Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca de Park Hayarkon Edificio con Tama 38 potencial 3a planta en 3 sin ascensor 91,5m2 3 piezas Para ser renovado 1 estacionamiento 2 exposiciones : South, East Precio: 5.300.000 Para más información: Mendel Hagege HM-INVEST.co.il Israel (+972) : 052,577,50,44 Francia (+33) : 01.77,38,01,19

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