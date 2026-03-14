Barrio residencial Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya

Esta casa no se adapta a todos. Es ideal para aquellos que buscan un hogar real, un ambiente cálido y pacífico. Amplia y luminosa, esta casa de dos familias está situada en un callejón sin salida en Kiryat Hasharon. Con una superficie de 264 m2, está construido sobre una parcela de unos 295 m2 con un jardín con árboles frutales. Construido en 2011 y en excelente estado. En la planta baja, un gran salón con techos altos, ventanas de la bahía y chimenea funcional. La chimenea, una verdadera fuente de calor, crea un ambiente cálido y agradable en invierno. Amplia cocina y salas de estar para los huéspedes. Arriba, cuatro dormitorios incluyendo una suite principal. Dos dormitorios con acceso a un balcón. Tres baños en total en la casa principal. En el sótano, un apartamento independiente con cocina, baño y dos aseos. Salas Ideal para un familiar o persona soltera La casa se encuentra en un barrio buscado, popular con familias y profesionales de la tecnología Cerca de escuelas, parque, centro deportivo municipal y estadio Fácil y rápido acceso a la autopista 2 y unos quince minutos en coche del mar Esta casa de carácter está hecha para aquellos que buscan calidad de vida, espacio y privacidad No es una casa estándar y no se adapta a todos.