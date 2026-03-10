  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial A 50 m du bord de mer

Barrio residencial A 50 m du bord de mer

Ascalón, Israel
de
$391,875
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34745
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
en el puerto deportivo de Ashkelon, en el edificio Ferreron, a 50 metros del mar, apartamento 2 habitaciones en residencia con piscina muy buen producto a la inversión o pie de tierra

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ascalón, Israel
de
$739,860
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$899,745
Barrio residencial Grand jardin
Jerusalén, Israel
de
$3,14M
Está viendo
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Ascalón, Israel
de
$391,875
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israel
de
$3,70M
Rishon Letsion, frente al mar, (hof rishon letsion) Cerca del mar y tayelet al pie del edificio, tiendas y café, así como transporte público Rehov Shayetet Hermoso edificio residencial muy reciente (9 años), En la 20a planta (de 21), magnífico ático de 5 habitaciones en un nivel, con vistas …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$987,525
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Dizengoff 43 es un edificio boutique situado estratégicamente a 2 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos a pie de la playa Ven a vivir a los pies de Kikar y todas estas tiendas Caracterí…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
A pocos pasos de Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard y a 5 minutos a pie de la playa este ático dúplex único se encuentra en una calle completamente renovada, dentro de un nuevo edificio boutique con arquitectura preservada, en la 5a planta con ascensor. Características pri…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir