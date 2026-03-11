  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,03M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 34110
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 con terraza de 18m2 Precio: 2.350.000sh 4 habitaciones 93m2 con terraza entre 11 y 13m2 Precio desde 3.300.000sh 3 ambiente ático 90m2 con terraza de 34m2 - 8a planta Precio : 3.450.000sh Ático 4 habitaciones 93m2 con terraza de 25m2 - 8a planta Precio :3,800,000sh Ático 4 habitaciones 95m2 con terraza de 14m2 - 15a planta Precio : 3.880.000sh Planta baja 4 habitaciones 96m2 con terraza 24m2 Precio desde 3.000.000sh a 3.500.000sh (construcción 8 plantas) 4 habitaciones 93m2 con terraza de 11m2 – 6a planta (construcción 8 plantas) Precio : 3.250.000sh Estos precios no incluyen nuestros honorarios de agencia que son 2% excluyendo impuestos Los precios pueden estar sujetos a cambios Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados. Para más información contácteme

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$956,175
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Bon emplacement
Ra'anana, Israel
de
$968,715
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$564,300
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalón, Israel
de
$498,465
3 piezas buena inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Ascalón, Israel
de
$332,310
Un 3,5 piezas quartier Shimshon
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Hadera, Israel
de
$1,27M
BZH ¿Está soñando con una casa con jardín en silencio y cerca de las comodidades y Beth'Habad? ¡Aquí está! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta un producto único: - Una amplia casa de 5 habitaciones de 140 m2, en una parcela de 330 m2, - Un jardín verde grande y hermoso, - Una gran s…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir