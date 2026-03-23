  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Beau 3 pieces quartier agamim

Barrio residencial Beau 3 pieces quartier agamim

Ascalón, Israel
de
$490,628
;
9
Dejar una solicitud
ID: 35011
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermosas 3 piezas, buena inversión reciente

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$962,445
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$917,615
Barrio residencial A vendre 4 piEces quartier montefiore tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Barrio residencial Residence boutique dexception
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Está viendo
Barrio residencial Beau 3 pieces quartier agamim
Ascalón, Israel
de
$490,628
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
Situado en la zona muy solicitada de Kerem HaTemanim, a pocos minutos a pie del mar, Shouk HaCarmel, Allenby Street y Kempinski y Royal Beach hoteles, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv. Apartamento de 72 m2, situado en la segunda planta, consta de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$924,825
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Herzliya, Israel
de
$1,25M
Hermoso apartamento de 5 habitaciones situado en el centro de Herzliya. Cerca de todas las comodidades. El apartamento tiene 2 baños, una zona de lavandería (3 aseos), 1 gran salón y cocina moderna. Mamad, estacionamiento subterráneo
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir