  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Penthouse de reve

Barrio residencial Penthouse de reve

Jerusalén, Israel
de
$1,59M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34900
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Emanuel Zisman, 17

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Har-homa, Shlav Guimel, Muy bonito edificio de calidad, 2 ascensor incluyendo un Shabat, en el octavo piso. Apartamento de catálogo, único, extremadamente bien arreglado y con buen gusto. 173 m2 neto en una sola bandeja, 6 habitaciones, altura de techo de 3 m, luminoso, 4 orientaciones, salón de cocina muy espacioso, magnífica terraza de 80 m2, (souccah) en una vista impresionante, expuesto Este (no viento), permiso para piscina, cocina al aire libre, 2 suites parentales incluyendo una con una hermosa terraza, 3 baños + wc, hermosos armarios de almacenamiento en todo el apartamento, 2 plazas de aparcamiento y una bodega

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalón, Israel
de
$695,970
Barrio residencial Grand jardin
Jerusalén, Israel
de
$3,14M
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,85M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$805,695
Está viendo
Barrio residencial Penthouse de reve
Jerusalén, Israel
de
$1,59M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,08M
Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerusalén, Israel
de
$1,411
Muy bonitas dos piezas bien arregladas Inodoros separados y baño Terraza exterior apartamento totalmente reformado modernas y nuevas instalaciones
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Esta encantadora propiedad, que combina terreno excepcional con una joya arquitectónica clásica, ofrece una oportunidad única para los amantes del estilo y el éxito, precursores que establecen nuevos estándares, y aquellos que pavimentan el camino. Esta propiedad une armoniosamente cielo y t…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir