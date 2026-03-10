Barrio residencial Penthouse de reve

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Har-homa, Shlav Guimel,
Muy bonito edificio de calidad, 2 ascensor incluyendo un Shabat, en el octavo piso. Apartamento de catálogo, único, extremadamente bien arreglado y con buen gusto.
173 m2 neto en una sola bandeja, 6 habitaciones, altura de techo de 3 m, luminoso, 4 orientaciones, salón de cocina muy espacioso, magnífica terraza de 80 m2, (souccah) en una vista impresionante, expuesto Este (no viento), permiso para piscina, cocina al aire libre, 2 suites parentales incluyendo una con una hermosa terraza, 3 baños + wc, hermosos armarios de almacenamiento en todo el apartamento, 2 plazas de aparcamiento y una bodega
Jerusalén, Israel
