  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Netanya, Israel
de
$1,25M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34256
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Descubra nuestro nuevo proyecto preventa, comercializado por Mardochee Khayat, su nuevo especialista en proyectos. Situado en el prestigioso barrio de Netanya, Ramat Poleg, nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamam, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre y la gran sinagoga de Poleg. Este exclusivo proyecto inmobiliario combina calidad de construcción, diseño moderno y confort de la vida. Cada apartamento está cuidadosamente diseñado, ofreciendo espacios amplios y luminosos para satisfacer todas sus necesidades. Si usted está buscando una residencia principal o una inversión, nuestro proyecto cumplirá sus expectativas más altas. Al elegir nuestro proyecto en preventa, usted se beneficia de una oportunidad única para adquirir su futuro en casa en términos ventajosos. No te pierdas esta oportunidad excepcional de ser propietario en uno de los barrios más populares de Netanya. Características del proyecto El proyecto Poleg incluye diferentes tipos de apartamentos que van desde 3 habitaciones hasta 5 habitaciones, así como un ático y una planta baja de jardín. revestimiento exterior de piedra natural y aluminio El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una altura de techo muy bonita Diseñado y diseñado por el arquitecto 2 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Entrega en 2 años Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado centralizado última generación Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Tipo apartamento Apartamento 3 habitaciones de 77 m2 +12m2 de terraza Apartamento 4 habitaciones de 105 m2 + 13m2 terraza Apartamento 5 habitaciones de 131 m2+16m2 terraza

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Hadera, Israel
de
$658,350
Barrio residencial Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Asdod, Israel
de
$1,99M
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Ascalón, Israel
de
$617,595
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,63M
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanya, Israel
de
$1,25M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Barrio residencial Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$1,35M
¡Nuevo para venta exclusiva! 17 Bloch Street, cerca del parque municipal y todos los lugares de entretenimiento En un nuevo y elegante proyecto del promotor "Shalom y Natan" Después de obtener el permiso de construcción, habrá: Apartamento de 3 habitaciones con diseño óptimo 69 m2 de espaci…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Mostrar todo Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$899,745
superbe appart a savione view africa prestigioso edificio 4 ascensores vista impresionante renovado por arquitecto y totalmente amueblado con balcón
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
En venta en una zona tranquila y bucólico del distrito de Arnona, un apartamento de 4 habitaciones, 90m2, en la primera planta, en un pequeño condominio, balcón, bodega, estacionamiento. Cerca del transporte público, el distrito comercial de Talpiot. ambiente 3650000 Shekels
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir