Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Descubra nuestro nuevo proyecto preventa, comercializado por Mardochee Khayat, su nuevo especialista en proyectos. Situado en el prestigioso barrio de Netanya, Ramat Poleg, nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamam, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre y la gran sinagoga de Poleg.
Este exclusivo proyecto inmobiliario combina calidad de construcción, diseño moderno y confort de la vida. Cada apartamento está cuidadosamente diseñado, ofreciendo espacios amplios y luminosos para satisfacer todas sus necesidades.
Si usted está buscando una residencia principal o una inversión, nuestro proyecto cumplirá sus expectativas más altas.
Al elegir nuestro proyecto en preventa, usted se beneficia de una oportunidad única para adquirir su futuro en casa en términos ventajosos. No te pierdas esta oportunidad excepcional de ser propietario en uno de los barrios más populares de Netanya.
Características del proyecto
El proyecto Poleg incluye diferentes tipos de apartamentos que van desde 3 habitaciones hasta 5 habitaciones, así como un ático y una planta baja de jardín.
revestimiento exterior de piedra natural y aluminio
El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una altura de techo muy bonita
Diseñado y diseñado por el arquitecto
2 ascensores incluyendo un chabbatic
plaza de aparcamiento subterráneo
Entrega en 2 años
Garantía bancaria
Características del apartamento
Pisos por toda la casa 80x80
Aire acondicionado centralizado última generación
Mobiliario de baño de calidad
Válvula de la marca Grohe
Puerta interior de calidad
Cocina personalizable
Tiendas eléctricas en toda la casa
Tipo apartamento
Apartamento 3 habitaciones de 77 m2 +12m2 de terraza
Apartamento 4 habitaciones de 105 m2 + 13m2 terraza
Apartamento 5 habitaciones de 131 m2+16m2 terraza
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo