  4. Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Hadera, Israel
$1,27M
6
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

BZH ¿Está soñando con una casa con jardín en silencio y cerca de las comodidades y Beth'Habad? ¡Aquí está! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta un producto único: - Una amplia casa de 5 habitaciones de 140 m2, en una parcela de 330 m2, - Un jardín verde grande y hermoso, - Una gran sala de estar con vistas a una soleada terraza orientada al sureste, con una pérgola, - Una hermosa cocina abierta y luminosa, - Una lujosa suite principal con su baño privado, como en el hotel! - Una habitación grande y segura (Mamad), - Aire acondicionado en cada habitación, - Un total de 2 baños y 2 aseos, - Posibilidad de construir 40 m2 adicionales en el techo! - Habitación adicional en el jardín, que se puede utilizar como oficina o habitación de invitados, - 2 plazas de aparcamiento privadas. Esta casa ha sido completamente reformada con hermosos materiales: se puede vivir directamente! Una ubicación de elección en una calle tranquila y a pocos minutos del Mall Mixx, un supermercado, restaurantes, autobuses y el Beth-Habad de habla francesa! ¡Gran oportunidad! Contáctenos: Ra'hel Benguiguigui, RE/MAX Hadera. Licencia profesional 313736.

Hadera, Israel
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
de
$15,68M
Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Hadera, Israel
de
$717,915
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Hadera, Israel
de
$1,27M
Otros complejos
Ra'anana, Israel
de
$1,53M
Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana , un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: Las m…
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Pequeña construcción de sólo 3 propietarios. Apartamento 4 habitaciones 110m2 + 150m2 de terraza / jardín oficial. Hermoso salón, cocina abierta, 3 dormitorios incluyendo dormitorio principal (mamá), 2 baños, Aire acondicionado, 3 orientaciones. + 3 unidades independientes alquiladas 10.000s…
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Exclusiva – Chernichovsky Street, Bezall proyecto Shenkin distrito Gran apartamento de 3 habitaciones, muy luminoso Norte / Oeste Alrededor de 87 m2 + 9 m2 de terraza (un dormitorio en el lado interior del edificio) Seguridad 24 horas Sala de deportes Aparcamiento Cave Posibilidad de mueble…
