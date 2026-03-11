Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
¿Está soñando con una casa con jardín en silencio y cerca de las comodidades y Beth'Habad? ¡Aquí está!
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta un producto único:
- Una amplia casa de 5 habitaciones de 140 m2, en una parcela de 330 m2,
- Un jardín verde grande y hermoso,
- Una gran sala de estar con vistas a una soleada terraza orientada al sureste, con una pérgola,
- Una hermosa cocina abierta y luminosa,
- Una lujosa suite principal con su baño privado, como en el hotel!
- Una habitación grande y segura (Mamad),
- Aire acondicionado en cada habitación,
- Un total de 2 baños y 2 aseos,
- Posibilidad de construir 40 m2 adicionales en el techo!
- Habitación adicional en el jardín, que se puede utilizar como oficina o habitación de invitados,
- 2 plazas de aparcamiento privadas.
Esta casa ha sido completamente reformada con hermosos materiales: se puede vivir directamente!
Una ubicación de elección en una calle tranquila y a pocos minutos del Mall Mixx, un supermercado, restaurantes, autobuses y el Beth-Habad de habla francesa!
¡Gran oportunidad!
Contáctenos: Ra'hel Benguiguigui, RE/MAX Hadera.
Licencia profesional 313736.
Hadera, Israel
