  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Hadera, Israel
$730,455
10
ID: 34076
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui exclusivamente presenta un magnífico apartamento de 5 habitaciones, tranquilo y luminoso en un hermoso edificio de piedra! Características: - Un gran apartamento renovado de 5 habitaciones de 120 m2, - Buena cocina, - Cómodo salón con una hermosa ventana de la bahía, - Terraza solar de 12 m2 orientada al sureste, - Suite de padres, 3 habitaciones adicionales, incluyendo una asegurada, - En total 2 baños, 2 aseos, - En el cuarto piso, tranquilo en el patio, - 2 ascensores, - Sistema de calefacción de agua de gas, - ¡Baja cargas! - Espacio de estacionamiento. Edificio de lujo, refinado, bien mantenido, cerca del nuevo complejo deportivo Holmes, centro comercial, Ecopark y carreteras 6 y 9. A poca distancia del centro comercial, escuelas, jardines de infancia y Eco Park. Excelente proyecto de vivienda o inversión de alquiler! ¡Un precio increíble! Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

