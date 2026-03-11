Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui exclusivamente presenta un magnífico apartamento de 5 habitaciones, tranquilo y luminoso en un hermoso edificio de piedra!
Características:
- Un gran apartamento renovado de 5 habitaciones de 120 m2,
- Buena cocina,
- Cómodo salón con una hermosa ventana de la bahía,
- Terraza solar de 12 m2 orientada al sureste,
- Suite de padres, 3 habitaciones adicionales, incluyendo una asegurada,
- En total 2 baños, 2 aseos,
- En el cuarto piso, tranquilo en el patio,
- 2 ascensores,
- Sistema de calefacción de agua de gas,
- ¡Baja cargas!
- Espacio de estacionamiento.
Edificio de lujo, refinado, bien mantenido, cerca del nuevo complejo deportivo Holmes, centro comercial, Ecopark y carreteras 6 y 9.
A poca distancia del centro comercial, escuelas, jardines de infancia y Eco Park.
Excelente proyecto de vivienda o inversión de alquiler! ¡Un precio increíble!
Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
