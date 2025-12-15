  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Tel-Aviv, Israel
$2,91M
5
ID: 33072
Última actualización: 15/12/25

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim. Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años. Nuevo edificio de 6.5 plantas (RDC, 5 plantas, ático), construcción verde y materiales premium (altas normas de materiales). Cada apartamento tiene un MAMAD/MAMAK y un aparcamiento privado no automático. Vista al mar desde el primer piso, rara en esta zona. Tienda arquitectura, vivienda limitada, privacidad y exclusividad. Amplia selección de tipologías: jardín, 4 habitaciones, áticos con piscina. Personalización completa de los diseños y acabados para un apartamento personalizado.

Tel-Aviv, Israel
