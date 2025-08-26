  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite

Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite

Jerusalén, Israel
de
$1,30M
26/8/25
$1,30M
14/7/25
$1,22M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 26922
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta calidad. . Gran selección de apartamentos de: 2 habitaciones en el ático con jardín planta baja. - 2 habitaciones en la planta baja de 44 m2 con jardín de 16 m2 - 4 habitaciones planta baja de 117 m2 con jardín de 142 m2 - 3 habitaciones de 83 m2 + balcón de 3 m2 - 5 habitaciones de 112 m2 + terraza de 11 m2 - Ático 210 m2 superficie 42 m2 terraza . Celda y estacionamiento para cada apartamento. entrega 30 meses Horario flexible.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Unique projet neuf de maisons
Hadera, Israel
de
$1,17M
Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
de
$405,000
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$795,000
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$848,250
Está viendo
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$921,000
Mardochee Khayat le ofrece vivir en un nuevo proyecto en el distrito de Galey yam. La construcción arquitectónicamente diseñada le ofrece vivir en un complejo de tres edificios al pie de un centro comercial donde las marcas hermosas estarán presentes. Cerca del nuevo ayuntamiento de Netanya,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Asdod, Israel
de
$930,000
Nuevo programa en construcción en "Ashdod Park", nuevo barrio con más de 2700 apartamentos en construcción, así como toda la infraestructura necesaria. Cada apartamento con balcón, aparcamiento y aire acondicionado. Posibilidad de pagar 10% y balance 3 meses antes de la entrega, sin índices …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,23M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir